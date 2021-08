Kenias Sprintstar Omurwa ist von der Innviertler Gastfreundschaft angetan

Ihm gehörten nach dem Josko-Laufmeeting am vergangenen Samstag die Schlagzeilen in seiner Heimat Kenia. Ferdinand Omurwa stellte im 100-Meter-Finale mit einer Zeit von 9,86 Sekunden einen neuen Landesrekord auf. In Österreich lief vor dem 25-Jährigen mit Justin Gatlin 2014 in Linz bisher nur ein Mann schneller.