Keksverkauf für Aufforstung und Schach-Fertigung für Schule

Der Reinerlös geht an ein Aufforstungsprojekt in Uganda, das durch die HTL-Schulpartnerschaft maßgeblich vorangetrieben wird. Der Ansturm war so groß, dass alle Kekse rasch verkauft waren, nachgebacken und beim – alkoholfreien – Punsch kräftig nachgekauft werden musste. Mehr als 1000 Euro Reinerlös kamen zusammen, die nun für das Aufforstungsprojekt der Brother Konrad School in Uganda verwendet werden. Die Anschaffung, Pflanzung und Betreuung eines Baumes kostet in etwa fünf Euro.