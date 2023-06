Keine Mondlandschaft: Hier erhält die Natur wieder ihren Platz

Ob denn diese hässliche „Mondlandschaft“ so belassen werde, war Bürgermeister Bernhard Zwielehner schon gefragt worden. Gemeint ist jenes rund 7000 Quadratmeter große Areal vor dem neu errichteten Rückhaltebecken Aubach, an dem in den vergangenen Wochen Erd- und Planierungsarbeiten durchgeführt worden waren. „Nein“, stellt der Rieder Bürgermeister klar und lässt zwei Experten zu Wort kommen. „Hier entsteht ein naturnahes Feuchtgebiet, das durch großen Artenreichtum gekennzeichnet sein wird“, erklärt Landschaftsarchitekt Martin Brückner beim Lokalaugenschein. Und Botaniker Michael Hohla ergänzt: „Das wird für die Natur ein großer Gewinn, und es dient auch als Hochwasserschutz!“

„In zwei Jahren ist alles grün“

Ursprünglich sei geplant gewesen, die Wiese extensiv zu nützen und zweimal jährlich zu mähen. „Aber dann haben wir uns entschlossen, das Areal als Feuchtgebiet anzulegen und es völlig natürlich bewachsen zu lassen. Hier darf wachsen, was will und was der Boden hergibt“, sagt Bürgermeister Bernhard Zwielehner.

Entstehen werde hier ein Feuchtbiotop mit verschiedenen Zonen, das sich zu einem Auwald entwickeln werde, sagt der Innviertler Parade-Botaniker Michael Hohla. „Hier wird eine große Fläche aus der Nutzung genommen – und, glauben Sie mir, in einem, spätestens in zwei Jahren ist hier alles grün!“ Die Bagger- und Planierarbeiten erklären Landschaftsplaner Martin Brückner und Michael Hohla so: „Hier muss der Mensch etwas übernehmen, was die Natur nicht mehr schafft – sonst fehlt die Dynamik in der Gestaltung.“ Dazu werden im Herbst auch noch Initialpflanzungen vorgenommen, um den Prozess zu beschleunigen. Alles Weitere soll jedoch die Natur selbst übernehmen. „Durch die Ruderalflora wird hier ein Biotop mit vielen Amphibien, Reptilien und Libellen entstehen“, sagt Brückner.

Die Leute werden eine Freude haben

Das Areal sei im 19. Jahrhundert bereits als Feuchtgebiet dokumentiert, später wurde das Areal mit Drainagen entwässert. „Nun gibt man dem Landschaftsstrich seine Ursprünglichkeit zurück“, sagt Botaniker Michael Hohla. „Die Leute werden eine Freude mit diesem Gebiet haben.“ Die sogenannte Ruderalflora – also Pflanzen an stark menschlich beeinflussten Orten – werde hier zeigen, was der Boden alles ermögliche.

Obst zur freien Entnahme

Das Areal jenseits des Aubaches wurde bereits durch einen Radweg erschlossen, entlang dessen Obstbäume gepflanzt wurden. „Die Früchte stehen der Allgemeinheit zur Verfügung und sind zur freien Entnahme“, sagt Bürgermeister Zwielehner.

