Ein Jahr Corona liegt hinter uns. Seit Beginn der Pandemie steht uns der Leiter der Abteilung für Pathologie am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Ried, Milo Halabi, Rede und Antwort zu Fragen rund um Corona. OÖNachrichten: Wie viele PCR-Tests wurden bisher in Ried ausgewertet? Milo Halabi: Bis 31. Jänner wurden knapp 48.000 PCR-Tests im Labor am Krankenhaus Ried analysiert. Vor einem Jahr haben uns zu dieser Zeit drei positive Fälle beunruhigt, nun betrachten wir 340 Fälle im