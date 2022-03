Zu teuer, zu wenig Personal: Der Braunauer Gemeinderat hat sich bei seiner jüngsten Sitzung vorerst gegen einen Waldkindergarten in der Bezirkshauptstadt entschieden. „Die Idee ist gut, die Nachfrage ist da, aber wir bitten um Verständnis“, sagte Bildungsausschussobmann Matthias Kritzinger. Denn es gebe derzeit ein generelles Personalproblem in der Branche und damit auch in der Stadt, das mit einem zusätzlichen Waldkindergarten verschärft werden würde.