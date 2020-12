Kein Schwimmen mit Christbaum, aber Friedenslicht

SCHäRDING. Das traditionelle Christbaumschwimmen im Inn der Feuerwehr Schärding kann heuer nicht stattfinden. Aktuell stehe die Bekämpfung der Virusausbreitung im Vordergrund, zuletzt waren viele Kräfte der Feuerwehr mit der Logistik zu den Corona-Massentests gefordert. Auch die Friedenslichtübergabe in gewohnter Form auf dem Schärdinger Stadtplatz an Kameraden aus Bayern wird es am 24. Dezember heuer nicht geben.

Sofern es die Schutzbestimmungen erlauben, soll das Friedenslicht aber von 9 bis 11 Uhr zur "Abholung" in der Stadtpfarrkirche bereitstehen. Helfer der Feuerwehr wollen sich um einen reibungslosen und sicheren Ablauf in einem Einbahnsystem kümmern, so der Plan. Am 24. Dezember wird vor dem Feuerwehrhaus auch eine Laterne vor der Tür stehen, wo das Friedenslicht abgeholt werden kann.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Schärding Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.