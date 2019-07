Kein Personal: Wirtshaus "zum Felx'n" sperrt zu

Gastfreundlichkeit gepaart mit vielen Spezialitäten aus der Region. Für diese Eigenschaften steht das Gasthaus "zum Felx’n" seit Jahren. Doch die vielen Stammgäste des Schildorner Wirtshauses müssen sich, sollten sie noch das eine oder andere Mal in den Genuss der Bewirtung von Doris und Gerhard Kirchsteiger kommen wollen, beeilen. Auf Facebook gaben die Wirtsleute jetzt das bevorstehende Aus des regulären Gasthausbetriebes bekannt.

"Chronischer Personalmangel"

"Schweren Herzens geben wir bekannt, dass wir unser Gasthaus in dieser Form am 24. August schließen werden", heißt es auf Facebook. Man tue das nicht freiwillig, "chronischer Personalmangel" sei schlicht das Problem. Daher sei man einfach nicht mehr in der Lage, den Gastbetrieb aufrechtzuerhalten.

Die gemütliche Location werde aber weiterhin für Hochzeiten, Taufen und Feiern aller Art zur Verfügung stehen. "Bei Interesse einfach anrufen wie gewohnt. In den verbleibenden Wochen freuen wir uns noch auf einen Besuch und hoffen, Zeit für das eine oder andere Gespräch zu finden", so die beiden Wirtsleute auf Facebook. (tst)