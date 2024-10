Kein Nachfolger: Geinberg droht der Verlust des Nahversorgers

Für den örtlichen Krämerladen in Geinberg wird ein neuer Betreiber gesucht.

Seit 29 Jahren betreibt Helga Putscher den örtlichen Krämerladen in Geinberg. Im September kommenden Jahres geht die Unternehmerin in Pension. Geinberg droht damit der Verlust des Nahversorgers. Dieser Gefahr ist sich Bürgermeister Franz Ludwig Reitinger (FPÖ) bewusst und deshalb hofft er, dass ein neuer Betreiber für den Lebensmittelmarkt gefunden wird. "Es wäre schlecht für unseren Ort, wenn wir in Zukunft keinen Nahversorger mehr hätten. Vor allem für unsere älteren Bürger", sagt Reitinger.