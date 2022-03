Wenige Minuten fehlten der SV Guntamatic Ried am Sonntagabend, um die ganz große Überraschung, den Einzug in die Meistergruppe, zu schaffen. Der sehr fragwürdige Ausschluss von Torhüter Samuel Sahin-Radlinger und der anschließende 2:2-Ausgleichstreffer von Sturm Graz machten diese Träume aber zunichte. Mit acht Punkten Vorsprung auf den Letzten Altach startet die Mannschaft von Trainer Robert Ibertsberger am Samstag in die Qualifikationsgruppe.