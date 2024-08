Kein Führerschein, zu schnell: Innviertler bei Unfall auf der B147 verletzt

Einsatz an der B147

Notarzt, Rotes Kreuz, Feuerwehr und Polizei standen am Montag zu Mittag nach einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Burgkirchen (Bezirk Braunau im Einsatz): Ein 34-Jähriger hatte bei der Fahrt auf der B147 die Kontrolle über seinen kaffee-braunen Kleinwagen verloren. In einer Linkskurve kam er – wohl wegen überhöhter Geschwindigkeit – von der Straße ab. Der Pkw überschlug sich in der angrenzenden Wiese und kam erst nach rund 120 Metern auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand.

Der Wagen kam auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand Bild: Daniel Scharinger

Kein gültiger Führerschein

Ersthelfer befreiten den Verletzten aus dem völlig demolierten Wrack. Er war ansprechbar, wurde vom Notarzt versorgt und dann in das Krankenhaus nach Braunau gebracht. Laut Polizei besaß der 34-Jährige keinen gültigen Führerschein. Die Lenkberechtigung war ihm schon 2017 entzogen worden. Er wird angezeigt, hieß es am Montagnachmittag seitens der Exekutive.

Zur Absicherung der Unfallstelle, für die Aufräumarbeiten und die Reinigung der Wiese rückten die Feuerwehren Burgkirchen und Mauerkirchen an. Sie waren rund eineinhalb Stunden lang im Einsatz.

