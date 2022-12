Kefer: "Es ist die spannendste Saison seit mehreren Jahren"

Die Spieler des UVC Ried möchten im letzten Heimspiel des Jahres am Montag erneut jubeln.

"Die Volleyball-Bundesliga ist deutlich ausgeglichener als in der Vergangenheit. Seit Jahren war es nicht mehr so spannend", sagt Dominik Kefer, Trainer des UVC McDonald’s Ried. Da überrascht es nicht wirklich, dass die bisherige Statistik der Rieder nach zehn absolvierten Partien ausgeglichen ist. Mit je fünf Siegen und Niederlagen starteten die Innviertler in die Saison 2022/2023. "Ich würde sagen, dass wir bisher nur im Heimspiel gegen Graz enttäuscht haben.