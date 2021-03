Kaufmann mit viel Regionalität

Wurst- und Fleischprodukte, Brot, Gemüse, Obst und Mehl würden auch von vielen kleinen Zulieferern aus dem Innviertel bezogen, so Ebner. Mehr als 20 ausgewählte, lokale Produzenten aus der Umgebung bieten in seinem Geschäft insgesamt rund 130 Produkte an. "Wir werden sogar mit Bio-Heumilchprodukten, Ziegenkäse und Eiern direkt aus Ostermiething sowie den benachbarten Gemeinden mehrmals pro Woche beliefert. Außerdem beziehen wir Wurstware von vier Metzgern und Brotprodukte von drei Bäckereien aus der Region", so Florian Ebner.

Ursprünglich stammt der Kaufmann aus Spittal an der Drau, wo schon seine Eltern einen ADEG-Markt geführt haben. Durch einen Zufall ist Ebner nach Ostermiething gekommen, wo er als interimistischer Leiter im ADEG-Markt begonnen und 2007 übernommen hat. Im Innviertel habe er sich bestens eingelebt. "Wir dürfen uns glücklich schätzen, in unserem Ort viele sehr gute Produzenten und innovative bäuerliche Betriebe zu haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit", so Ebner.

Sein Markt ist auch Partner von "Genussland Oberösterreich". Für seinen regionalen Schwerpunkt hat Ebner 2019 und 2020 die Genussland Tafel in Gold erhalten.