Katze angeschossen: Polizei in Mauerkirchen bittet um Hinweise

Die lauten Schreie ihrer Katze dürften in den frühen Morgenstunden des 1. Mai eine Innviertlerin aus dem Schlaf gerissen haben. Als die 44-Jährige ihr schwer verletztes Haustier fand, machte sie sich sofort auf den Weg zur Tierklinik Altheim. Dort musste "Charly", wie die neun Jahre alte Katze heißt, das linke Vorderbein amputiert werden. Es handle sich "definitiv um eine Schussverletzung", stellte der Tierarzt fest.

Gegen neun Uhr Früh erstattete die Besitzerin Anzeige. "Charly" sei in der Nacht angeschossen worden, mit einem Kleinkalibergeschoss. Am Abend zuvor hätte sie ihre Katze freigelassen, gab die 44-Jährige an der Polizeidienststelle in Mauerkirchen zu Protokoll. Dort startete man einen Zeugenaufruf. Um Hinweise wird unter der Telefonnummer 059133 4208 gebeten.

