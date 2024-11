Kathreinmarkt mit Perchten

Eröffnet wird der adventliche Markt am Freitag, 22. November, um 17 Uhr mit dem Chor der Volksschule und der Marktmusik Obernberg. Höhepunkte sind Perchtenläufe am Samstag um 18 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr.

Kleinere Besucher können am Samstag um 14 und 16 Uhr mit einer Märchenerzählerin in eine andere Welt eintauchen. Bei einer Lotterie werden Original-Ski von Marcel Hirscher verlost sowie Gutscheine des Verbandes S’Innviertel im Gesamtwert von 450 Euro.

