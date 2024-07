Katholisch und homosexuell: "Kirche hinkt weit hinterher"

Seit 2019 ist Florian Baumgartner Pastoralassistent in Brunnenthal.

Florian Baumgartner ist ein umtriebiger Mensch. Als Pastoralassistent und Seelsorger ist Baumgartner in vielen Bereichen für die katholische Kirche in der Region und darüber hinaus aktiv. Seit vielen Jahren geht er sehr offen mit seiner Homosexualität um, die in gewissen Teilen der Kirche auch heute noch sehr kritisch gesehen wird.