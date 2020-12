Innviertler Brauer verzeichnen in diesem Krisenjahr zum Teil massive Einbußen. Vor allem wegen der Ausfälle in der Gastronomie, aber auch fehlende Großveranstaltungen wie Landjugend- oder Musikfeste reißen ein Loch in die Kasse. Brauereien hingegen, die ausschließlich über den Handel verkaufen, erleben keine Durststrecke.