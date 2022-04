Kater misshandelt: Polizei bittet um Hinweise

Ihm wurde der Schwanz gebrochen und sämtliche Krallen gezogen: Der einjährige Kater eines Innviertlers musste in den vergangenen Wochen einiges über sich ergehen lassen. Es begann am 3. März, als ein Unbekannter den Vierbeiner so schwer am Schwanz verletzte, dass der Tierarzt eine Amputation durchführen musste. Nur ein Stummel blieb übrig.

Nach dem schrecklichen Vorfall stattete der 23-jährige Besitzer sein Haustier mit einem GPS-Tracker aus. Als der Kater Anfang dieser Woche wieder abgängig war, fand er ihm mittels Ortungssystem auf einem Hof neben einem Tierkörperverwertungs-Container im Gemeindegebiet von Burgkirchen (Bezirk Braunau) – wieder schwer verletzt. Dem Kater waren sämtliche Krallen gezogen worden.

Vom Täter fehlt derzeit jede Spur. Die Polizei Mauerkirchen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Nummer 059133/4208.