Kataloge mit Bildungs- und Joblisten

Mit einem Arbeitgeber- und Bildungskatalog serviert die Initiative "Hot Spot! Innviertel", die das Innviertel als lebenswerte, attraktive Job-Region positionieren will, mehr als 100 Firmen mit knapp 300 Angeboten und viele Bildungsangebote, die nun um 30 Möglichkeiten ergänzt wurden und auch online zur Verfügung stehen.

Auf www.innviertel.at erschließen sich die Möglichkeiten, Schnuppertage inklusive. "Eines der zentralen Ziele unserer Initiative ist es, dass gut ausgebildete Fachkräfte mit ihren Familien im Innviertel bleiben und neue Experten zuziehen", so Sprecher Andreas Fill. Das Innviertel verfüge über zahlreiche national und international erfolgreiche Unternehmen. Viele davon seien regelmäßig auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern. Die in den Katalogen angeführten Kontaktdaten und Ansprechpersonen sollen eine Einladung an potenzielle Mitarbeiter sein, den optimalen Arbeitsplatz für sich zu entdecken.

Auch die Anzahl der konkreten Angebote von Innviertler Unternehmen an die Schulen steige permanent. Der Innviertler Bildungskatalog sei ein praktisches Werkzeug für Jugendliche, die "daheim" auf der Suche nach "dem Traumjob" sind. Auch Angebote wie "iSchool" und die "Lange Nacht der Lehre" gehen auf die Initiative zurück.

Unter dem Strich soll das Innviertel als Wohnregion, Wirtschaftsregion, Bildungsregion, Freizeitregion, Genussregion, Naturregion, Kulturregion und Lebensregion gestärkt werden, so das Ziel der Initiative, die von vielen Unternehmen und Institutionen aus der Region getragen wird. "Hot Spot! Innviertel" hat bereits mehr als 200 Mitglieder.