Wie berichtet, ist die Sorge in Ried groß, dass im Zuge einer Reform künftig keine oder deutlich weniger Schützenpanzer in der Zehner-Kaserne in Ried stationiert sein werden und damit auf Sicht der Standort im Innviertel generell gefährdet sein könnte. Die Stadt hat deshalb in einer einstimmig verabschiedeten Resolution an Landes- und Bundesregierung die Absicherung der Heerespräsenz eingefordert, auch im Zusammenhang mit einer nötigen Sanierung.