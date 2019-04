Kaserne Ried: Im Renntempo mit Karts für den guten Zweck um den Sieg

RIED. Trophy mit Renn-Karts am 25. Mai bei freiem Eintritt in der Rieder Kaserne.

Kommandant Alfred Steingreß, Kiwanis-Präsident Wolfgang Dallinger mit Klubkollegen Michael Simharl Bild: sedi

Die bereits sechste Kart-Trophy des Serviceklubs Kiwanis Ried lockt bei freiem Eintritt am Samstag, 25. Mai, in die Rieder Kaserne. Bereits 30 Teams zu je fünf Fahrern – mit jeweils mindestens einer "Pilotin" – haben sich auf der Jagd nach den besten Zeiten angemeldet, der Reinerlös geht an bedürftige Kinder in der Region.

1500 Besucher werden erwartet

Panzergaragen werden kurzerhand zur Boxengasse umfunktioniert, mehr als 1500 Besucher werden zum Freiluftspektakel erwartet. Grillerei, Hendl, Leberkäse, Rieder-Bier, Kaffee und Kuchen: Die Kiwanis verköstigen in flüssiger und fester Form.

"Mit der Rennstrecke in der Kaserne haben wir ein neues Format und eine neue Kombination gefunden", sagt Wolfgang Dallinger, Präsident der Rieder Kiwanis, der sich ausdrücklich bei den vielen Sponsoren bedankt, "ohne die das Event nicht möglich wäre, sowie beim Panzergrenadierbataillon 13 mit Kommandant Alfred Steingreß".

Das Bataillon habe offene Ohren und offene Türen. "Wir wollen die Kaserne der Öffentlichkeit generell zugänglicher machen. Es wurde ein Austragungsort gesucht, wir stellen unser Areal zur Verfügung und helfen beim Aufbau", sagt Kommandant Steingreß.

Rennen für den guten Zweck

"Die Erlöse dienen einem guten Zweck, so wie das auch bei unserem Garnisonsball der Fall gewesen wäre, der im Winter wegen des Schneekatastrophen-Assistenzeinsatzes schließlich abgesagt werden musste."

Die Vorbereitungen auf das Rennen laufen: Mit jeweils neun PS schaffen die Benzin-Karts bis zu 70 km/h. "Firmen, die teilnehmen, legen sich teils mit internen Qualifyings ins Zeug", sagt Dallinger, der für den Besuch ganz besonders die Werbetrommel rührt.

Von 9 bis 17 Uhr Rennbetrieb

Die Rennen am 25. Mai beginnen um 9 Uhr, der Renntag zieht sich bis zirka 19 Uhr. Die Teams können ihre Fahrer zeitlich abwechseln lassen, wie sie wollen – Bedingung ist allerdings, dass jeder einzelne auch am Steuer sitzt.

Auch die Rieder Panzergrenadiere wollen ein Team stellen. "An PS sind wir gewöhnt", so Kommandant Steingreß. Kurzentschlossene haben noch die Möglichkeit, sich in Team-Formation anzumelden. Während der Rennpausen sollen Interessierte die Möglichkeit haben, ihr Können außer Konkurrenz unter Beweis zu stellen. Kindern wird ein Rahmenprogramm mit Hüpfburg und Schminken geboten. Die Rieder Panzergrenadiere werden eine kleine Waffenschau servieren. "Auch die Feldküche wird betrieben, der Reinerlös geht ebenfalls an die Hilfsprojekte der Kiwanis."

"Wollen uns öffnen"

Die Kaserne wolle sich von der Philosophie her öffnen. "Wenn wir uns öffnen, werden wir in der Öffentlichkeit auch aufgenommen." Ein Kart-Rennen in einer Kaserne sei aber dennoch ungewöhnlich. "Ich wüsste jedenfalls nichts von einem Kart-Rennen in einer anderen Kaserne", so der Kommandant.

Zusätzliche Details zum Rennspektakel gibt es im Internet unter www.racing-for-charity.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema