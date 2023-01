Kartenaktion der SV Ried

Zum Frühjahrsauftakt der Fußball-Bundesliga bestreitet die SV Guntamatic Ried an zwei Wochenenden hintereinander je ein Heimspiel in der Josko-Arena. Für die Partien am 12. Februar um 14.30 Uhr gegen Hartberg und am 18. Februar um 17 Uhr gegen den LASK gibt es die Tickets im "Doppelpack" um 25 Prozent billiger. Die Tickets sind ausschließlich in der Geschäftsstelle der SV Ried erhältlich.

Die Karten (Vollpreis) für zwei Spiele kosten je nach Kategorie zwischen 24 und 36 Euro. Einzeltickets für das Auftaktspiel gegen Hartberg sind auch im Onlineshop (www.svried.at) erhältlich. Der Einzelkartenverkauf für das Oberösterreich-Derby gegen den LASK läuft dann Anfang Februar an.

