Seit am 9. März 2021 durch einen Exklusivbericht in den Oberösterreichischen Nachrichten öffentlich bekannt wurde, dass Rieds Stadtchef Albert Ortig im Herbst 2021 bei der Bürgermeisterwahl nicht mehr antreten wird, hat sich die Ausgangsposition vor allem für die ÖVP verändert, denn in eine Stichwahl musste die Partei von Ortig (71) in seiner Amtszeit nie.