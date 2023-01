Karten für HTL-Ball nach zehn Minuten ausverkauft

Der Ball der HTL Braunau am Freitag, 20. Jänner, ist eine der größten Ballveranstaltungen im Innviertel – alle Karten via Ball-Website waren diesmal nur zehn Minuten nach Verkaufsstart bereits vergeben. "Es tut uns sehr leid, dass wir heuer bei Weitem nicht alle Kartenwünsche erfüllen konnten", sagt Rudolf Gann, der gemeinsam mit Anton Mahringer die Organisation des Balls auf Lehrerseite übernommen hat. Nachdem der Braunauer HTL-Ball in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt nicht stattfinden konnte, war der Andrang heuer enorm.

Wer Karten ergattert hat, kann unter dem Motto "Letzte Mission Matura – die Hoffnung stirbt nie" im Schulgebäude auf fünf Stockwerken feiern – angekündigt sind Livemusik, viele verschiedene Barbereiche, eine tolle Eröffnung und eine spannende Mitternachtseinlage.

Seit Beginn des Schuljahres sei ein eigenes Ballkomitee intensiv am Arbeiten, seit November werde für die Tanzeinlagen geprobt. "Es sind sehr viele Arbeitsstunden notwendig, um das ganze Schulgebäude entsprechend umzugestalten. Allerdings verleiht der Veranstaltungsort dem Ball auch sein besonderes Flair, das für viele Absolventen und Besucher regelmäßig ein Grund ist, in die HTL zu kommen", sagt Rudolf Gann. Das "pt art Orchester" spielt für Tanzbegeisterte in der Aula auf. Insgesamt 13 verschiedene Barbereiche werden vorbereitet, sogar das Konferenzzimmer ist eingebunden – als Café im Zusammenhang mit Partnerschulen in Nicaragua und Uganda. "Für uns bietet das eine sehr gute Möglichkeit, auch Geld für unsere Projekte zu erarbeiten", sagt Birgit Falkner, Obfrau der Schulpartnerschaft.

"Für mich macht das praktische Lernen bei der Organisation und der Durchführung des HTL-Balls für die Schüler einen nicht unwesentlichen Bestandteil aus. Die sozialen, aber auch die organisatorischen Kompetenzen werden bei dieser Veranstaltung in hervorragender Weise geschult", sagt Gerda Schneeberger, Direktorin der HTL Braunau.

