Karpfham-Besucherin in den Hals gestochen

Verletzt wurde eine 24-jährige Besucherin des auch in Oberösterreich sehr beliebten bayerischen Volksfestes in Karpfham. Am Sonntag, 4. September, sei ihr kurz nach Mitternacht von einem bisher unbekannten Täter eine Stichverletzung im Halsbereich zugefügt worden, berichtet die Kripo Passau. Die junge Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden, sie ist aber nicht in Lebensgefahr.

Wer der Angreifer war, ist bisher nicht bekannt. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer zwischen 23.45 Uhr am Samstag, 3. September, und 0.45 Uhr am Sonntag, 4. September, eine verdächtige Beobachtung beim Busparkplatz P2 gemacht hat oder gar den Angriff auf die junge Frau beobachtet hat, der wird gebeten, sich zu melden. Bekannt ist bisher nur, dass der Angreifer einen blau-weiß gestreiften Pullover getragen haben könnte.