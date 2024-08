Karpfham: 1200 Einwohner und 19.000 Bierzeltplätze

KARPFHAM. Der grenznahe Ort Karpfham mit seinen 1200 Einwohnern konnte im Lauf der Jahre eines der größten Volksfeste Bayerns etablieren. Das Karpfhamer Fest, das heuer von 29. August bis 3. September stattfindet und regelmäßig auch viele Besucher aus dem Innviertel über die Grenze lockt, bietet bei freiem Eintritt Festzelte für rund 19.000 Gäste, einen Vergnügungspark sowie 600 Ausstellerfirmen im Rahmen der Rottalschau. Mit dem Schwerpunktthema Landwirtschaft hat sich Karpfham über die Grenzen hinaus einen Namen gemacht.

Neben Firmen aus Österreich, die seit vielen Jahren fester Bestandteil der Karpfhamer Veranstaltung seien, lasse sich aktuell Zulauf aus anderen europäischen Ländern beobachten. Vor allem Aussteller aus den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Italien, der Schweiz und Slowenien nutzen die Rottalschau als Plattform zur Präsentation ihrer Produkte, so die Veranstalter. In sechs Festzelten finden sich 19.000 Sitzplätze, daneben lockt ein großer Vergnügungspark. Das Fest beginnt am Donnerstagabend, 29. August. Die Rottalschau folgt tags darauf um 8.30 Uhr. Eine Festzelt-Reservierung wird empfohlen, direkt bei den Festwirten, siehe www.karpfhamerfest.de

Große Rottalschau

Die angeschlossene Rottalschau präsentiert auf mehr als 70.000 Quadratmetern Freigelände und 6000 Quadratmetern Hallenfläche das Angebot von mehr als 600 Ausstellern – von Freitag bis Dienstag jeweils von 8.30 bis 18 Uhr. Experten schätzen den Wert der ausgestellten Technik auf mehr als 100 Millionen Euro. Eine "Verbraucher- und Gewerbeschau" steuert Angebot aus Bereichen wie Gesundheit, Genuss, Mode, Wohnen sowie Haus und Garten bei.

Die sechs Festzelte, in Karpfham traditionell "Hütten", bieten 19.000 Sitzplätze. Rund 60 Festkapellen unterhalten, dazu gibt es Biere aus fünf niederbayerischen Brauereien.

Politische Prominenz zu Gast

Längst haben auch die Spitzen der bayerischen Politik den Stellenwert des Karpfhamer Festes erkannt: Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger wird ebenso auftreten wie Ministerpräsident Markus Söder. Veranstalter des gesamten Festes mit der Rottalschau ist der Verein Karpfhamer Fest. Vorsitzender Jürgen Pentlehner, Geschäftsführer Gottfried Kopplstätter, Platzmeister Manfred Freudenstein und Finanzchef Josef Kreileder planen und organisieren das gesamte Fest mit allen Ausstellungen.

