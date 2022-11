Karl Pumberger-Kasper stellt sein neues Buch vor

Sein neues Werk weicht von der bisher gewohnten Mundartschreibung ab. Pumberger-Kasper will die Leser mit Lyrik aus sechs Jahrzehnten in seine Gedankenwelt mitnehmen. Der für seinen Humor bekannte Autor und Dichter stellt sein Buch am 18. November 2022 im Pfarrsaal in Gurten vor. Musikalisch umrahmt wird die Lesung von Wilfried Scharf, moderiert wird der Abend von Josef Frauscher. Der Eintritt ist frei.