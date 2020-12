Karl Buchinger kandidiert für die VP Andorf

"Es ist ein guter Zeitpunkt, um Klarheit zu schaffen", sagt VP-Vizebürgermeister Jürgen Schinagl, der wegen beruflicher Gründe nicht mehr als Bürgermeisterkandidat antreten wird. Er habe Buchinger vorgeschlagen. "Er war schon in der Vergangenheit der kreative Kopf im VP-Team. Wir haben in den vergangenen Jahren mit einer guten Zusammenarbeit einiges weitergebracht, das wird auch in Zukunft so bleiben", so Schinagl.

"Auf die Bitte von Jürgen Schinagl und ausführlichen Gesprächen mit meiner Familie habe ich mich entschieden, mit ganzer Kraft für diese Kandidatur zur Verfügung zu stehen. Ich habe über alle Parteigrenzen hinweg eine gute Gesprächsbasis mit allen Kollegen, das ist mir auch in Zukunft besonders wichtig", sagt Buchinger.

