"Kann ned so schnell dichten, wie de Politiker wechseln"

Zwei Lieder und 30 Gstanzl sind im Papierkorb gelandet. Nicht, weil dem Meixner Pepi der Schmäh ausgegangen wär’ oder die Treffsicherheit der Pointen nachgelassen hätte. Nein, sondern weil die besungenen Politiker nimmer im Amt sind, jetzt, wo es nach der Coronapause endlich mal wieder einen Auftritt gibt. So schnell könne er gar nicht dichten, wie die wechseln, begründet Josef Wimmleitner – so der Schreibname –, warum er nicht so viele Gstanzl über Politiker macht. Diese Pointe gilt aber noch: "Bald wird jeder einen kennen, der Gesundheitsminister war." Als Jüngster hat der "Ansinger", wie der Frontmann beim Gstanzln heißt, vor 25 Jahren die Aspacher Tridoppler mitbegründet: "Wir waren alle im Kirchenchor und haben bei einer Faschingsparty in Schwanensee-Kostümen Gstanzl über die anderen Chormitglieder vorgetragen."

Frau ist musikalische Leiterin

Das sei so gut angekommen, dass das Sextett beschlossen hat, weiterzumachen. Unter dem Namen Tridoppler, der aussagt, dass dreistimmig gesungen wird und jede Stimme doppelt besetzt ist. Die Anspielung auf ein sehr großes Bier stört auch keinen. Als Dichter und Organisator hat Pepi Meixner noch immer eine gewichtige Rolle, der Jüngste ist er mit seinen 57 Jahren und nach einigen Wechseln in der Gruppe aber nicht mehr. Josef Junger und Johann Burgstaller sind auch Urgesteine, Alfred Lindlbauer und Hannes Hartl sind seit ein paar Jahren dabei, neu ist Martina Mayer aus Lohnsburg, die die musikalische Leitung übernommen hat. Davor hatten Karl Fürk und Lindlbauer diese Funktion inne. Mayer singt die erste Stimme mit, "jetzt können wir bei den Gstanzln aber auch eine richtige Alm singen", freut sich Meixner. Christian Eichberger begleitet mit der Zither, Michi Priewasser mit der steirischen Harmonika, Robert Eiblmaier ist mit seiner Tuba bei der Tridoppler Tanzlmusi eingestiegen.

Unterhalten, nicht polarisieren

Ein bissl scherzen könne er schon über Corona, aber es sei ein heikles Thema, weil es so unterschiedliche Ansichten gebe, sagt Wimmleitner. "Wir wollen nicht polarisieren, sondern unterhalten", betont er. Bei Krieg höre der Spaß auf, klar. "Wir können den Humor aber ned auf d‘Seit legen, Krieg war immer irgendwo, jetzt ist er nur so nahe", erläutert der selbstkritische Vielschreiber.

Tausend Gstanzl hat er in den 25 Jahren sicher schon gemacht. Eins von 20 sei gewaltig, die Hälfte gut, die andere Hälfte lässt er nach einer Aufführung wieder weg, weil sie nicht so gut ankommen. Schon als Volksschüler hat er Witze erzählt und über Lehrer Gedichte gemacht. Beim Ackern, frühmorgens im Bett oder beim Nachrichtenschauen hat er die meisten Einfälle. Über Whatsapp bekommen es die Tridoppler gesungen für die erste Rückmeldung. "Die Kunst ist, ein Gstanzl so zu dichten, dass eine unerwartete Pointe zum Schluss kommt", sagt er.

Und den richtigen Moment für den nächsten Vierzeiler erspüren, ist auch eine Kunst: "Du musst den Zuhörern Zeit zum Lachen geben, die Lacher nicht selber abwürgen, aber auch die gute Stimmung halten, das Publikum aufmerksam beobachten." Für zeitgemäße Lieder und Gstanzl, gutes ländliches Kabarett stehen die Aspacher Tridoppler und haben damit auch Zukunft.

Jubiläumsfeier

Gstanzlsingen mit den Aspacher Tridopplern anlässlich deren 25-Jahr-Jubiläums am Freitag, 8. April, um 19.30 Uhr im Festzelt am Badesee Wildenau; Einlass um 18 Uhr.

Gäste: Die Kübelspeckdirndln, Die Tanngrindler Musikanten, Tom & Basti. Ansager und Ansinger: Meixner Pepi.