Voraussichtlich Ende September oder Anfang Oktober 2021 findet in Oberösterreich die nächste Landtagswahl statt, gewählt werden auch die Bürgermeister. Die Innviertler Nachrichten haben sich die Situation in den drei Bezirkshauptstädten angesehen, in den kommenden Wochen und Monaten werden die Spitzenkandidaten beziehungsweise Fraktionsobleute in einer Serie interviewt. Eine Spitzenkandidatin zeichnet sich in den drei Städten aktuell nicht ab.