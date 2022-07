Kammerchor singt argentinisches Werk

Bayern und Oberösterreicher singen gemeinsam ein Werk eines argentinischen Künstlers: Zu diesem besonderen Konzertereignis lädt der Kammerchor "cantus aurumque", der in Mühldorf ansässig ist. Zum Besten gegeben wird die "Misa a Buenos Aires", auch bekannt als "Misa Tango". Das ist eine Messvertonung des argentinischen Komponisten Martin Palmeri im Stil des Tango Nuevo. Das Besondere: Während der Chor dem klassischen Aufbau der katholischen Liturgie folgt, fließen in die Ensemblebegleitung Tango-Elemente ein. Neben dem Kammerchor "cantus aurumque" treten weiters auf: Mezzosopranistin Veronika Sammer, Christian Gerber mit Bandoneon, Eva Barbarino am Klavier und das AroC-Quintett. Gesamtleitung: André Gold.

Das Konzert findet am Samstag, 9. Juli, ab 19 Uhr, in der Aula Maior in Raitenhaslach statt. Karten gibt es bereits online unter reservix.de oder telefonisch unter 0049/1806 700 733 (von sechs bis 22 Uhr).