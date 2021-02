Kamel-Nachwuchs bei gestrandetem Zirkus in Ried: Name gesucht

Seit Herbst logiert der Zirkus Kaiser in Ried – notgedrungen. Am Rieder Messegelände hat der Zirkus eine vorübergehende Bleibe gefunden. Der Zirkus ist seitdem auch auf Spenden angewiesen, denn Einnahmen können derzeit nicht verbucht werden. Allerdings kann Zirkusdirektor Alex Kaiser nun von ein freudiges Ereignis berichten – ein Kamelfohlen ist am Montag zur Welt gekommen.

Maiwen Kaiser, Sohn des Zirkusdirektors, hatte dazu auch gleich eine passende Idee: Von 15. bis 28. Februar wird für das Kamel-Mädchen der Name gesucht. Kinder oder Erwachsene, die einen Namensvorschlag haben, können diesen im Zirkusbereich auf dem Messegelände in eine Box einwerfen. Der Pate/die Patin, dessen/deren Namensvorschlag gewählt wird, darf sich über freien Eintritt in den Zirkus Kaiser freuen. „Ein Leben lang“, wie Maiwen Kaiser mitteilt.

1600 Euro von den Serviceclubs

Erst kürzlich haben sich die Rieder Serviceclubs mit einem Spendenscheck über 1600 Euro beim Zirkus Kaiser eingestellt. Diese Spende war hoch willkommen, wir Maiwen Kaiser sagt: „Wir hatten im vergangenen Jahr kaum Einnahmen, weil wir nur 200 anstatt bis zu 1000 Zuschauer in unser Zelt lassen durften.“ Die Fixkosten seien aber fast gleich geblieben, so Kaiser. Der Zirkus besteht übrigens seit seit 270 Jahren.

Vertreter der Rieder Serviceclubs bei der Scheckübergabe an den Zirkus Kaiser Bild: privat

Seit der „Notlandung“ in Ried sind die Pferde, Esel und Ziegen in einer Messehalle untergestellt, für die Kamele wurde im Freien eine Koppel eingerichtet. Die Tiere können im Außengehege besichtigt werden (eine FFP2-Maske ist Pflicht), Eintritt verlangt der Zirksus nicht, allerdings freut man sich über Spenden, wie es seitens der Zirkusleitung heißt. Mit etwas Glück können die Tiere auch bei der Trainingsarbeit verfolgt werden, denn die Zirkustiere müssten auch im Lockdown in Form bleiben, wie Maiwen Kaiser betont.