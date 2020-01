Sie hatten großes Glück, dass sie rechtzeitig entdeckt wurden: In einem mit einer Heuballenschnur zugebundenen Jutesack hat ein Unbekannter zwei Katzen in Feldkirchen bei Mattighofen (Bezirk Braunau am Inn) ausgesetzt. Ein Ehepaar entdeckte das Bündel am Straßenrand und brachte die Findelkinder zum Tierschutzhof der Pfotenhilfe Lochen. Die beiden Kater waren unkastriert und zudem erkrankt. Sie werden jetzt von den Tierschützern aufgepäppelt. "Die Kaltherzigkeit der Menschen kennt