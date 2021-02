Kaffeepads als Herausforderung

Das Aussortieren kostet eine Menge Geld und belastet am Ende den Gebührenzahler, so der Bezirksabfallverband Schärding. Ein besonderes Problem stellen Kaffeepads dar, diese seien selbst für die Profis vom Verband eine schwierige Angelegenheit.

"Einmal steht kompostierbar drauf, einmal nicht. Wenn man es vor der Kaffeezubereitung schon nicht genau sagen kann, wie soll man es dann erst auf der Kompostanlage bei der Sortierung erkennen?" Um sicherzugehen, werden auf den Anlagen grundsätzlich alle Kaffeepads aussortiert. Das widerspreche zwar dem Recyclinggedanken von biologisch abbaubaren Material, sei für den Kompostierer aber die einzige Möglichkeit, Plastik im Kompost zu vermeiden. Alukapseln können in den Altstoffsammelzentren kostenlos abgegeben werden. Alle anderen Kaffeepads seien am sinnvollsten in der Restabfalltonne aufgehoben.

Hohe Kosten durch Fehlwürfe

Fehlwürfe im Biomüll verursachen immer höhere Kosten. Der Schaden, den die Biomüll-Sünder allein im Bezirk Ried anrichten, wird durch die Kompostieranlagenbetreiber auf 100.000 Euro pro Jahr beziffert. Im Bezirk Ried wurde im Vorjahr eine Ermahnungsaktion gestartet – und bei hartnäckigen Verstößen auch gestraft.

