Kämpfernatur Madl nimmt Rom und Paris ins Visier

Es sollte ein vielversprechender Start in die neue Wettkampfsaison werden. Doch was für Patricia Madl in Halle an der Saale im vergangenen Mai folgte, war für die aufstrebende Speerwerferin der bislang größte Rückschlag in ihrer Karriere. Madl musste den Bewerb nach nur wenigen Würfen abbrechen. Die Schmerzen im Ellbogen wurden zu stark. Wie sich kurz darauf herausstellte, war ein operativer Eingriff und eine mehrmonatige Zwangspause notwendig.