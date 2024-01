Kabarett, Musik und Genuss: Inntrada präsentiert vielfältiges Kulturprogramm

Die Beziehung einer satirischen und witzigen Prüfung unterziehen: Das versucht das Kabarett-Duo Monica Weinzettl und Gerold Rudle in seinem neuen Kabarett-Programm "5-Sterne-Beziehung und andere Märchen". Am kommenden Samstag, 27. Jänner, um 19. 30 Uhr gastieren die bekannten Komiker anlässlich der "Inntrada" in der Mehrzweckhalle St. Martin. Der Auftritt des österreichischen Kabarett-Duos ist aber nur der Anfang für den Auftakt in das neue Veranstaltungsjahr.

Katharina Straßer gastiert im Februar mit Band in St. Martin. Bild: Wahl

Die Innviertler Konzert- und Kulturreihe hat in den kommenden Wochen und Monaten erneut ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. So tritt am Samstag, 24. Februar, Katharina Straßer in St. Martin auf. Dabei können die Besucher die österreichische Sängerin und Schauspielerin auf ihrer ganz persönlichen und humorvollen Zeitreise durch die Geschichte der österreichischen Popmusik von 1970 bis heute begleiten. Frei nach dem Motto "Ausgeliefert" – zumindest für diese eine Nacht.

"Jazz & Wine" mit Innviertler Startrompeter Lorenz Raab im März Bild: Peter Hofstaetter

Musikalische Genüsse

Anlässlich der "Inntrada"-Kulturreihe darf sich das Publikum auch heuer wieder auf den bereits traditionellen Jazzabend "Jazz & Wine" freuen, der am Samstag, 16. März, über die Bühne geht. Dabei werden musikalische Genüsse mit den Freuden des Weines kombiniert. Gastgeber auf der Bühne ist seit Jahren der Innviertler Startrompeter Lorenz Raab. Der Solotrompeter der Wiener Volksoper wird auch wieder zahlreiche herausragende Künstler mit nach St. Martin bringen: Sascha Peres am Klavier, Ilse Riedler am Saxophon, Oliver Steger am Bass und Christian Eberle am Schlagzeug stehen mit Raab auf der Bühne.

Informationen und Tickets online unter www.inntrada.at

