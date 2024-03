JW Ried und Gurten wollen weiter auf der Siegeswelle surfen

Mit breiter Brust gehen die Mannschaften der Union Gurten und der Jungen Wikinger Ried heute Nachmittag in die dritte Frühjahrsrunde der Regionalliga Mitte. Beide Mannschaften konnten die ersten beiden Partien in diesem Jahr für sich entscheiden, die Erfolgsserie soll heute prolongiert werden.

Die Jungen Wikinger haben sich mit zuletzt drei Siegen in Folge aus den Abstiegsplätzen verabschiedet. Aus derzeitiger Sicht ist davon auszugehen, dass drei der 16 Mannschaften absteigen müssen. Die JW liegen derzeit auf Platz 13, der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt lediglich einen Punkt. Heute kommt mit Bad Gleichenberg der Vorletzte ins Innviertel. Gespielt wird um 15 Uhr in der Fußballakademie. "Es ist ein direktes Duell gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf. Auf uns wartet eine sehr schwere Aufgabe. Es gibt in dieser Saison in der Liga keine schwache Mannschaft. Wir wollen unsere zuletzt gezeigten Leistungen bestätigen", sagt JW-Teammanager Tim Entenfellner, der lobende Worte für den neuen Trainer Julian Baumgartner findet: "In der Vorbereitung wurde sehr akribisch gearbeitet, der Teamgeist ist ausgezeichnet." Kapitän Christoph Zotter fällt verletzungsbedingt weiterhin aus.

Die Union Gurten feierte zuletzt einen klaren 3:0-Auswärtssieg im OÖ-Derby gegen Vöcklamarkt. Mit 27 Punkten liegt die Mannschaft von Trainer Peter Madritsch auf dem fünften Platz, der Rückstand auf den Dritten Wels beträgt lediglich zwei Punkte. Heute kommt es in Gurten (15.30 Uhr) zum Duell gegen den Tabellensechsten Allerheiligen.

In der Oberösterreich-Liga will sich der Tabellendritte Ostermiething heute (15 Uhr) mit einem Auswärtssieg in Perg weiterhin im Spitzenfeld behaupten. Friedburg muss ebenfalls auswärts antreten. Gegner ist die SPG Wels 1b, Anstoß ist um 15.30 Uhr.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif