JW Ried gegen Gurten: Wer ist David, wer Goliath?

"Wir mussten leider in den vergangenen beiden Spielen extrem viel Lehrgeld zahlen, aber wir sind in einem Umbruch", sagt Hubert Zauner. Der 32-Jährige ist seit dieser Saison Trainer der Jungen Wikinger, der zweiten Mannschaft der SV Guntamatic Ried. In der Regionalliga Mitte verloren die Rieder zuletzt gegen Vorwärts Steyr mit 1:2, die Woche davor konnte man daheim gegen St. Anna eine 3:0-Führung nicht über die Zeit bringen. Endergebnis: 3:4 für die Gäste.

Diese Spiele sind abgehakt, der Blick richtet sich nach vorne. Am Samstag kommt es um 16 Uhr zum Innviertel-Derby in der Regionalliga Mitte gegen die Union Gurten. Für Peter Madritsch ist es bereits die sechste Saison als Gurten-Trainer. Sein beeindruckender Punkteschnitt in 137 Spielen: 1,73 Zähler. Der 48-Jährige kann im Duell mit den Ried-Amateuren auf eine eingespielte, routinierte, zweikampfstarke und eingeschworene Mannschaft zählen. "Ich glaube, wir Gurtner verkörpern die Innviertler Mentalität. Damit meine ich Leidenschaft und harte Arbeit", sagt Madritsch beim gemeinsamen OÖN-Interview mit Zauner. Das Duo kennt sich gut, beim Kurs für die UEFA-A-Lizenz drückte man gemeinsam die Schulbank.

"Die Tabelle lügt nicht"

"Ich finde ihn als Trainer und Mensch überragend. Die Tabelle lügt nicht und diese beweist seit Jahren, was für ein guter Trainer Peter Madritsch ist", sagt Zauner. Auch der Gurten-Trainer streut seinem Kontrahenten Rosen. "Hubert Zauner ist ein ganz spezieller Trainer, der unter anderem die Ausbildungsschiene der Fußball-Akademien kennengelernt hat. Sein Ansatz, wie er den Fußball sieht, ist meinem sehr ähnlich. Es geht um das Große und Ganze und nicht immer nur einzig und alleine darum, alle Situationen spielerisch zu lösen. Zum Fußball gehört mehr dazu, vor allem volle Leidenschaft auf dem Platz", sagt Madritsch und fügt hinzu: "Ich glaube, dass es Hubert Zauner im Fußball noch weit bringen kann, menschlich ist er sowieso absolute Extraklasse."

Wer ist der Favorit?

Weniger einig sind sich die beiden bei der Frage nach der Favoritenrolle. "Wer die Tabelle lesen kann, weiß, dass Gurten ganz eindeutig zu favorisieren ist. Wenn wir einen Punkt holen, wäre das ein Erfolg für uns", sagt Zauner. Gurten liegt mit neun Punkten aus fünf Spielen auf dem vierten Platz, die Jungen Wikinger (ein Sieg, vier Niederlagen) sind Vorletzter. Madritsch reagiert mit einem Schmunzeln auf den Versuch seines Gegenübers, die Favoritenrolle auf die Gurtner abzuschieben. "Ried hat ein Heimspiel, wir haben auswärts gegen die Jungen Wikinger noch nie gewonnen. Eigentlich ist es fast ein Spiel David gegen Goliath, wenn man sieht, welche Spieler zuletzt aus dem Profikader bei den Amateuren aufgelaufen sind. Auch wenn es zuletzt gegen Steyr nicht für einen Punktegewinn gereicht hat. Diese Mannschaft hat großes Potenzial, wir müssen uns warm anziehen."

Profibetrieb und Amateurverein

Generell könne man die Vereine SV Ried und Gurten nicht vergleichen, betont der 48-jährige Gurten-Trainer. "Alleine von den Möglichkeiten her, Stichwort Infrastruktur, ist ein Vergleich sinnlos." Ried sei ein Verein, zu dem er seit vielen Jahren aufschaue. "Ich bin selber ein treuer und stolzer Fan der SV Ried, aber das ist ein reiner Profibetrieb und wir sind ein Amateurverein, der mit den bescheidenen Mitteln versucht, das Beste herauszuholen." Auf die Frage, wie groß der Sprung von der Oberösterreich-Liga, in der Zauner vor seinem Wechsel nach Ried bei Micheldorf unter Vertrag stand, in die Regionalliga ist, antwortet der 32-jährige Steyrer: "Ich glaube, dass die Oberösterreich-Liga rein vom Fußballerischen her nicht schlechter als die Regionalliga ist. Das hat auch damit zu tun, dass mittlerweile viele Ex-Profis in der OÖ-Liga spielen, weil sie nicht mehr so weit herumfahren wollen. Von der Intensität und der körperbetonten Spielweise her ist die Regionalliga aber doch weitaus höher einzustufen."

Der Umstand, dass jeweils erst frühestens Mitte der Woche feststeht, welche Spieler aus dem Profikader in der Regionalliga zum Einsatz kommen sollen, sei eine zusätzliche Herausforderung. "Das ist nicht immer einfach, aber es gehört zu meinem Job als Trainer der zweiten Mannschaft dazu, das habe ich gewusst. Abgesehen davon bin ich natürlich über jede Verstärkung aus dem Profibereich froh. Die Kunst liegt darin, dass die jungen Spieler ausreichend Einsatzminuten erhalten und wir nicht bis ganz zum Saisonende um den Klassenerhalt zittern müssen."

"Ich freue mich auf ein Spiel in einem echten Stadion, ansonsten ist es eine Regionalliga-Partie wie jede andere", gibt sich Madritsch vor dem Duell gelassen.

Ähnlich entspannt sieht der 48-Jährige seine Trainerzukunft. "Man weiß nie, was morgen passiert. Ich fühle mich in Gurten extrem wohl, weil wir ein eingeschworener Haufen sind. Es gab zwar mehrere Angebote aus der zweiten Liga, aber dort hätte ich nicht so arbeiten können, wie ich mir das vorstelle. Ich brauche freie Hand, sonst kann ich nicht in den Spiegel schauen."

