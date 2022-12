Juweliergeschäft in Mattighofen überfallen

Einer der Männer lenkte zunächst eine Verkäuferin ab, indem er Interesse an Schmuck in der Auslage vorspielte, und lockte sie nach draußen. Der andere sah sich im Geschäft um, bemerkte, dass ein Schlüssel in einer Vitrine steckte, sperrte sie auf und nahm sich eine goldene Herrenhalskette und ein goldenes Herrenarmband im Gesamtwert von 4000 Euro. Eine weitere Verkäuferin bemerkte ihn, doch beide Männer konnten flüchten. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Täterbeschreibung: Beide etwa 35 bis 40 Jahre, schwarze Haare, 175 bis 180 cm groß, ein Täter sprach Hochdeutsch und trug einen Schnurrbart. Die Polizei bittet um Hinweise: 059133/4207.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper