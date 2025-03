Justizanstalt Ried: Wo immer um sechs Uhr "Tagwache" ist

"Es ist mir schon ein Anliegen, dass wir uns symbolisch etwas öffnen, die Türen bleiben aber natürlich dicht verschlossen", sagte Philip Christl am Dienstag bei einem Medientermin in der Justizanstalt Ried. Der Linzer, der am Freitag seinen 50. Geburtstag feiert, ist seit Jahresbeginn Leiter der Justizanstalt Ried. Mitte März werde es für Mitarbeiter die Gelegenheit geben, bei einem "Familientag" je zehn Personen aus dem privaten Umfeld einzuladen. "Bei dieser Gelegenheit kann man den Arbeitsplatz kennenlernen. Das ist ja sonst nicht möglich", sagt Christl. Auch der Umgang mit den Medien liege ihm am Herzen. Das ist wenig überraschend, schließlich war Christl viele Jahre lang Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Linz, bei der er von 2008 bis 2023 tätig war. Nach Dienstzuteilungen in den Justizanstalten Salzburg und Asten ist Christl jetzt Leiter in Ried. "Ich glaube, dass ich der erste Staatsanwalt bin, der in einer solchen Funktion in den Vollzug wechselt", sagte der 49-Jährige. Als Staatsanwalt habe er die Personen von einer Straftat bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung "begleitet", danach sei man nicht mehr involviert gewesen.

In der neuen Funktion gehe es darum, die Inhaftierten so gut wie möglich auf das Leben in Freiheit vorzubereiten. "In Österreich beschäftigen sich nicht viele Personen mit dem Strafvollzug, es ist eher eine Randgruppenthematik", sagte Christl. Grundsätzlich sind in Ried Personen inhaftiert, die zu maximal eineinhalb Jahren Haft verurteilt wurden. Es gebe jedoch in Einzelfällen Ausnahmen, betonten Christl und sein Stellvertreter Richard Stagl. In der Justizanstalt Ried sind aber auch Schwerstverbrecher wie Mörder, Räuber oder Vergewaltiger untergebracht, allerdings nur während der Untersuchungshaft.

"Ich glaube, dass zu wenig bekannt ist, was wir im Strafvollzug genau machen. Die Meinungen gehen auseinander. Es gibt welche, die sagen, dass die Insassen wie in einem Hotel leben. Andere wiederum behaupten, dass in den Justizanstalten die Häftlinge verprügelt werden. Grundsätzlich glaube ich aber schon, dass wir kein so schlechtes Image haben", sagte Christl und fügte hinzu: "Wir sind nicht da, um zu bestrafen. Wir müssen die Strafen vollziehen. Unsere Hauptaufgabe ist, präventiv so zu wirken, dass die Personen nach der Entlassung nicht wieder straffällig werden." In der Justizanstalt arbeiten nicht nur Justizwachebeamte, sondern verschiedene Berufsgruppen wie Ärzte, Krankenschwestern, Lehrer und Psychiater.

28 verschiedene Nationalitäten

Ein Großteil der Häftlinge, die derzeit aus 28 unterschiedlichen Nationen kommen, arbeitet in der Justizanstalt in Ried. Es gibt unter anderem eine Hauswerkstatt, eine Kfz-Werkstatt oder eine Wäscherei. 75 Prozent des "Gehalts" werden als Vollzugsbeitrag, unter anderem für Kost und Logis, einbehalten. Der Rest wird auf ein Rücklagenkonto gelegt, ein kleiner Teil kann für Einkäufe in einem kleinen "Lebensmittelkiosk" ausgegeben werden. Im "Rieder Gefängnis" gibt es auch einen eigenen kleineren Trakt für Frauen.

Die Tagesabläufe der Häftlinge sind unterschiedlich. Die "Tagwache", bei der in der ganzen Anstalt das Licht eingeschaltet wird, beginnt um sechs Uhr. "Dass alles fremdbestimmt abläuft, ist aber für alle gleich", betonte der Leiter beim Mediengespräch. Auf die Frage, welchen Wunsch er an die neue Justizministerin Anna Sporrer habe? "Ich wünsche mir, dass die gute Arbeit der Vorgängerinnen und Vorgänger weitergeführt wird. Davon gehe ich aber aus." In Ried sei er von allen sehr gut aufgenommen worden. "Das Team, das wir hier haben, arbeitet ausgezeichnet", sagte Christl.

Derzeit (Stand Dienstag) sind in der Justizanstalt Ried 142 Männer und neun Frauen inhaftiert. Insgesamt arbeiten in der JA Ried 47 Männer und 22 Frauen.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif