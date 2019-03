Jungmusiker spielten bei prima la musica groß auf

MATTIGHOFEN, ALTHEIM. Der landesweite Musikwettbewerb für junge, begabte Musiker fand kürzlich in Mattighofen und Altheim statt

„Es war ein wunderbarer Wettbewerb“, ist Organisator und Direktor der Landesmusikschule Mattighofen, Günther Reisegger, zufrieden.

Der Landesbewerb prima la musica fand heuer erstmals im Bezirk Braunau statt: in den Landesmusikschulen Mattighofen und Altheim sowie im Mattighofner Turn- und Stadtsaal - die OÖN berichteten.

Knapp 670 Jungmusiker im Alter von sechs bis 21 Jahren nahmen am Bewerb teil, 42 davon aus dem Bezirk Braunau.

Reisegger spricht von großartigen Leistungen, ein Fünftel der Teilnehmer wird zum Bundeswettbewerb nach Klagenfurt Ende Mai entsendet. Besonders lobte er die Gastfreundschaft der beiden Gemeinden, die ihnen an allen zehn Wettbewerbstagen zuteil wurde. „Egal ob in der Villa im Jugendstil in der Landesmusikschule Mattighofen oder im Kultursaal der Landesmusikschule Altheim, überall waren optimale Bedingungen gegeben“, sagt Reisegger.

Preisverleihung im Brucknerhaus

„Wir sind stolz, dass wir den Bewerb durchführen durften. Prima la musica ist nicht nur musikalisch wertvoll, sondern auch wirtschaftlich“, sagt Mattighofens SP-Bürgermeister Friedrich Schwarzenhofer, der auch Teilzeit-Schlagzeugspieler bei der Stadtkapelle ist. Die Stadtgemeinde hat viel Geld in die Hand genommen, um den Nachwuchsmusikern schöne Bühnen zu bieten, die Musikschule wurde auf Vordermann gebracht.

Die Preisverleihung und das Abschlusskonzert des Landesbewerbs prima la musica fand vorigen Freitag im Brucknerhaus Linz statt.

Prima la musica: Die Ergebnisse

Altheim:

1. Preis Blockflöte (mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundesbewerb): Lorenz Baumkirchner

3. Preis Trompete: Johannes Aigner

Braunau:

1. Preis Flöte: Magdalena Gluhak

1. Preis Kammermusik in offenen Besetzungen: Supergirls: Lana Asani (Blockflöte), Carina Henning (Blockflöte), Sonja Auerova (Kontrabass), Daria Henning (Blockflöte)

1. Preis Klarinette: Mirjam Brunner

1. Preis Klarinette: Melissa Dicker

1. Preis Blockflöte: Corina Tajti

1. Preis Horn: Anna Graf

1. Preis mit Auszeichnung Fagott: Cornelia Ruthmann

Eggelsberg/Mattighofen:

2. Preis Kammermusik für Klavier: Little Angels: Valentin Höflmaier (Klavier vierhändig/LMS Eggelsberg), Moritz Raab (Klavier vierhändig, LMS Mattighofen)

Mattighofen:

1. Preis Flöte: Lisa Bermadinger

1. Preis Trompete: Daniel Damoser

3. Preis Flöte: Klara Gradinger

1. Preis Klarinette: Anna Karrer

1. Preis Trompete: Elias Meixner

2. Preis Flöte: Annalena Mühlbacher

2. Preis Flöte: Lea Mühlbacher

1. Preis Kammermusik in offenen Besetzungen: Innquarter Five: Stefan Berghammer (Akkordeon), Theresa Fessl (Violoncello), Anna Penninger (Violine), Tim Faugel (Saxofon), Michael Greifeneder (Klavier)

1. Preis Fagott: Johanna Breckner

1. Preis Trompete: Tobias Feichtenschlager

1. Preis Trompete (mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundesbewerb): Katharina Fessl

1. Preis Trompete: Felix Karrer

3. Preis Trompete: Leonie Kriechbaum

2. Preis Trompete: Julian Mitterbuchner

1. Preis Trompete: Michael Österbauer

2. Preis Horn: Anna Perberschlager

1. Preis Kammermusik für Klavier (mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundesbewerb): Trio Primavera: Carla Aichinger (Violine), Veronika Löberbauer (Violoncello), Sophie Hattinger (Klavier)

3. Preis Trompete: Rene Meixner

Ostermiething/St. Pantaleon

2. Preis Kammermusik für Zupfinstrumente: LISC Gitarrenquartett: Sarah Christine Höfer (Gitarre, Landesmusikschule St. Pantaleon), Lisa Landertinger (Gitarre, Lanesmusikschule St. Pantaleon), Iris Markschläger (Gitarre, Landesmusikschule St. Pantaleon), Carolina Rinninger (Gitarre, Landesmusikschule Ostermiething)

