Junges Paar bei Skiunfall auf der Planai schwer verletzt

Laut Polizei fuhr die 16-Jährige aus dem Bezirk Schärding am Sonntagvormittag auf der FIS-Abfahrt der Planai in Richtung Tal. Als sie am Streckenrand anhalten wollte, konnte sie nicht mehr rechtzeitig abbremsen und rutschte seitlich in ihren am Pistenrand wartenden Freund aus dem Bezirk Ried im Innkreis.

Durch den harten Anprall stürzten beide Skifahrer und rutschten noch einige Meter auf der harten Piste talwärts. Die 16-Jährige erlitt dabei eine schwere Schulterverletzung, ihr 18-jähriger Freund verletzte sich schwer an der Wirbelsäule. Beide wurden vom Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt und von der Rettung in das Krankenhaus Schladming gebracht.

Tödlich verunglückt ist am selben Tag in Schladming eine 18-jährige Welserin bei einem Rodelunfall. Die OÖN haben berichtet.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.