Junger Raser im Innviertel wollte "neues Auto des Vaters austesten"

Eine Polizeistreife aus Braunau führte am Mittwoch auf dem Kontrollplatz in St. Peter am Hart (Bezirk Braunau) Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durch. Sieben Raser wurden von den Polizisten gestoppt - unter ihnen ein 19-jähriger Probeführerschein-Besitzer, der anstelle der erlaubten 100 km/h mit Tempo 174 unterwegs war. Als Ausrede gab er an, dass er das neue Auto seines Vaters "mal austesten" habe wollen. Dem Burschen wurde die Fahrerlaubnis entzogen.

Auch 28 Lkw wurden kontrolliert, dabei wurden bei vier ausländischen Fahrzeugen Übertretungen im Rahmen des Fahrverbots festgestellt.

