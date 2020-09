Junger Innviertler liegt schwer verletzt in Athener Spital

Ein unbeschwerter, zwei Wochen langer Segeltörn zwischen den griechischen Inseln hätte es für mehrere Männer aus dem Bezirk Ried werden sollen. Bei sommerlichem Wetter mit strahlendem Sonnenschein an jedem Tag steuerte die Gruppe mehrere Inseln an.

Anfang vergangener Woche ereignete sich dann während eines Landganges auf der Insel Ios das Unglück. Laut OÖN-Informationen stürzte ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Ried nach einem Restaurantbesuch derart unglücklich, dass er sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Die Sanitäter waren rasch zur Stelle, der junge Mann wurde im Anschluss von der Insel aus in die griechische Hauptstadt Athen geflogen, wo er intensivmedizinisch betreut wird und in künstlichen Tiefschlaf versetzt wurde.

Botschaft hilft in Athen

Ein Freund dürfte den Verunglückten laut OÖN-Infos in das Athener Krankenhaus begleitet haben. "Wir und die griechische Botschaft sind in engem Kontakt mit den Eltern des Mannes. Wir versuchen, dort so gut wie möglich zu helfen", sagte ein Sprecher des Außenministeriums auf Anfrage der Oberösterreichischen Nachrichten. Über den genauen Gesundheitszustand dürfe man keine Auskunft geben.

Sobald sich der Gesundheitszustand des 27-Jährigen stabilisiert hat, soll er nach Österreich ausgeflogen werden.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at