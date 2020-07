Junger Innviertler für Analyse des Bekleidungsmarktes ausgezeichnet

Der Innviertler Tobias Reindl, Absolvent des Studiengangs Supply Chain Management an der FH Steyr, hat für seine ausgezeichnete Leistung im Studium und seine herausragende Abschlussarbeit den Chimney Award erhalten. Der 24-Jährige ging in seiner Abschlussarbeit der Frage nach, wie Bekleidungsproduzenten über ihre Beschaffungsmärkte entscheiden.

Tobias Reindl entstammt dem Familienunternehmen Reindl, einem traditionellen Bekleidungsproduzenten in St. Willibald. Daher war es für ihn sehr naheliegend, eine entsprechende Forschungsfrage aufzugreifen.

Die Bekleidungsindustrie im Wandel: Wurde in den vergangenen Jahrzehnten die Produktion aus Kostengründen von Europa nach Fernostasien verlagert, so schwinde dieser Kostenvorteil zusehends. Daher versuchte Reindl herauszufinden, aus welchen Gründen Bekleidungsproduzenten ihre Beschaffungsmärkte wählen und wie dieser Prozess typischerweise abläuft.

"All das habe ich mit der zugrundeliegenden Supply Chain Strategie, also ob ein Wertschöpfungsnetzwerk eher effizient oder responsiv gestaltet ist, in Verbindung gesetzt und versucht, Abhängigkeiten zu identifizieren", so Reindl. Dabei habe er herausgefunden, dass effiziente Wertschöpfungsnetzwerke ihre Beschaffungsmärkte primär auf Basis von Kostenkriterien wählen, wie das etwa bei C&A oder Primark der Fall sei. "Responsive" Wertschöpfungsnetzwerke hingegen versuchen, ihre Beschaffungsmärkte mit Fokus auf Leistungskriterien, wie etwa hohe Flexibilität oder fortgeschrittene Produktionstechnologien, auszuwählen, wie man es bei Zara, der seine Produkte in der Nähe zum Absatzmarkt fertigen lässt, sehe, so Reindl.

Einstieg zu Hause

Für die Bekleidungsindustrie vorbereitet, werde der 24-jährige Tobias Reindl ins Familienunternehmen einsteigen. Vorerst aber sei es ihm wichtig, auch Erfahrungen in anderen Branchen zu sammeln. So ist Reindl zurzeit bei SGL Composites, einem namhaften Hersteller von Carbon- und Glasfaser-Automobilteilen, beschäftigt und hier für die Supply Chain Planung zuständig.

Dass er dort Fuß fasste, verdanke er der praxisorientierten Lehre der Fachhochschule sowie den Kontakten durch zahlreiche Fallstudien aus der Berufswelt in der Automotive-Branche, wo mit beteiligten Angestellten der jeweiligen Partnerunternehmen zusammengearbeitet wurde.

Abseits des Studiums und seiner Arbeit ist Reindl auch bei seinen Hobbys durchaus vielschichtig unterwegs. Neben Freizeitsport aller Art widmet er sich gerne der Filmkunst. Als begeisterter Schlagzeuger ist er beim Orchester des Musikvereins St. Willibald in "Normalzeiten" ebenfalls ordentlich am Wirbeln.