Junger Innviertler bei Motorradunfall verletzt

Ein 25-Jähriger dürfte bei der Fahrt auf der L1039 in Richtung Haslau die Kontrolle über sein Zweirad verloren haben: Auf Höhe der Ortschaft Sonnleiten im Gemeindegebiet von Helpfau-Uttendorf (Bezirk Braunau) kam er in einer Rechtskurve auf nasser Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit der Leitschiene.

Der Aufprall war so heftig, dass der junge Innviertler vom Motorrad geschleudert wurde. Er kam drei Meter unterhalb der Leitschiene auf der angrenzenden Straßenböschung zu liegen. Der 25-Jährige wurde vom Notarzt versorgt und dann mit dem Rettungshubschrauber in das UKH nach Salzburg gebracht, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.

