Junger Feuerwehrler als Lebensretter

Stolz ist man in Eggerding auf den 13-jährigen Luca Sinzinger, der Mitglied der Jugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Maasbach ist. Mitte Dezember wurde der Nachbar des Jugendlichen im Stall seines landwirtschaftlichen Anwesens von einem Stier lebensgefährlich verletzt. Das Tier drückte den Landwirt gegen eine Betonmauer. Sinzinger, der seinem Nachbarn immer wieder bei der landwirtschaftlichen Arbeit hilft, hörte die Hilferufe. Der 13-Jährige eilte zu seinem Nachbarn und schaffte es, das Tier zu vertreiben. Anschließend zog er den mittlerweile bewusstlosen Landwirt aus dem Stall, leistete umgehend Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. "Ich habe genauso gehandelt, wie wir es in der Feuerwehrjugend bei den Erprobungen und Wissenstests gelernt haben", sagt der Lebensretter. Für ihn sei sofort klar gewesen, dass er rasch und entschlossen helfen müsse.

Der Schwerverletzte befindet sich nach einer Operation langsam auf dem Weg der Besserung. "Wir sind sehr stolz auf Luca Sinzinger, der sein erlerntes Wissen bestens in die Praxis umgesetzt hat und so vermutlich ein Leben retten konnte", freuen sich Bezirksfeuerwehrkommandant Alfred Deschberger und Maasbachs Feuerwehrkommandant Stefan Biereder mit dem jungen Helden.

Aktuell sind im Bezirk Schärding mehr als 900 Kinder im Alter zwischen acht und 16 Jahren bei einer der Jugendgruppen tätig und werden dort auf den aktiven Feuerwehrdienst vorbereitet.