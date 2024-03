Junge Wirtschaft Ried mit neuem Führungsteam

Eine Zeit lang wurde die Junge Wirtschaft Ried vom Vorsitzenden aus dem Bezirk Grieskirchen angeführt, seit Jänner ist die Führung wieder in Rieder Hand: Der 28-jährige Unternehmer Fabian Prighel aus Geinberg, selbst geschäftsführender Gesellschafter der "Marketinghorde GmbH" mit Sitz in Ried, hat die Position des Bezirksvorsitzenden übernommen. Seine Stellvertreter sind der 27-jährige David Aigelsreiter (Geschäftsführer odem GmbH aus Ried) und Antonia Hamminger (27, Prokuristin bei First Class Holz in Lohnsburg). Weiters wurde auch ein neues Aktivteam gewählt. Dieses besteht aus dem Vorstandsteam sowie Christina Niklas (Raiffeisen Immobilien), Lisa Freilinger (Kfz Freilinger) und Theresa Fill (CORE smartwork GmbH).

Dass mit Prighel ein Unternehmer aus dem Bezirk Ried die Geschicke der Jungen Wirtschaft Ried übernommen hat, freut vor allem WKO-Obmann Josef Heißbauer und WKO-Bezirksstellenleiter Christoph Wiesner: "Es ist nicht selbstverständlich, dass sich jemand für dieses Ehrenamt zur Verfügung stellt. Wir sind sehr froh, dass wir mit Fabian nun einen jungen, motivierten Vorsitzenden haben." Die Kernthemen der Jungen Wirtschaft in der Zukunft sind die Entschärfung der Bürokratie und die Senkung der Lohnnebenkosten. "Bisherigen Entlastungsschritten müssen weitere spürbare Maßnahmen folgen. Aus unserer Sicht sind dies vor allem die Senkung der im internationalen Vergleich hohen Lohnnebenkosten. Im Sinne der Entbürokratisierung und Verwaltungsvereinfachung muss zudem die Grenze in der Kleinunternehmerregelung sowie bei geringwertigen Wirtschaftsgütern angehoben werden", sagt der neue Bezirksvorsitzende. Ein weiteres Ziel ist es laut Prighel, das Jungunternehmernetzwerk zu stärken. Aktuell zählt die Junge Wirtschaft Ried 195 Mitglieder (60 Frauen, 135 Männer). "Gemeinsam geht’s nicht nur leichter, gemeinsam kann man auch mehr erreichen", sagt der Unternehmer. Ein weiterer Fokus der Jungen Wirtschaft liegt darin, Netzwerktreffen mit unterschiedlichen Schwerpunkten zu organisieren. Die nächste Veranstaltung findet am 18. April in der Katzlberger GmbH statt und steht unter dem Motto "Generationswechsel mit Weitblick". Weiter geht es am 15. Mai mit einem Besuch des neuen Vario Center. Das Junge-Wirtschaft-Sommerfest findet am 14. Juni im MYC Restaurant statt. Abgerundet wird das Jahresprogramm mit der Future Night am 26. September in der RZL Software GmbH und mit der "Final Show Speaker Night" am 19. November im Starmovie Ried.

Josef Heißbauer (WKO-Obmann Ried), Fabian Prighel (Bezirksvorsitzender Junge Wirtschaft Ried) und Christoph Wiesner (WKO-Bezirksstellenleiter Ried)

Autor Omer Tarabic Lokalredakteur Innviertel Omer Tarabic