Ein Geschwisterpaar sorgt dafür, dass im Gasthaus Wösner in Münzkirchenauch nach dem viel zu frühen Tod des Vaters Gäste mit Speis und Trank versorgt werden. Ein angehender Maturant soll beim "Weinbeißer" in Freinberg seine auch anderweitig beschäftigte Mutter entlasten. In der Gastroszene des Bezirkes Schärding tut sich einiges – Erfreuliches.