Junge Wikinger wollen Titelfavoriten ein Bein stellen, Gurten hofft auf Fortsetzung des Erfolgslaufs

Weil der Verein keine Lizenz mehr für die zweite Liga erhielt, musste der DSV Leoben trotz des dritten Tabellenplatzes nach der vergangenen Saison den Zwangsabstieg in die Regionalliga Mitte antreten. Die ersten drei Spiele der aktuellen Saison konnten die Leobner für sich entscheiden. "Es gibt für mich heuer nur einen Ligafavoriten. Das ist ganz eindeutig Leoben", sagt Sebastian Dietrich, der sportliche Leiter der Union Gurten. Am morgigen Freitag, 23. August, gastiert der DSV Leoben bei den Jungen Wikingern. Das Spiel wird um 19 Uhr im Klaus-Roitinger-Stadion angepfiffen. Nach zwei Siegen zu Saisonbeginn musste die zweite Mannschaft der SV Ried zuletzt eine sehr empfindliche 2:6-Niederlage in Sankt Anna einstecken. Gegen den Titelanwärter aus der Steiermark wollen die Jungen Wikinger morgen ein völlig anderes Gesicht zeigen. "Leoben ist ganz klar der Favorit, nicht nur in diesem Spiel, sondern generell in der Regionalliga Mitte. Wir wollen die Fehler, die wir in St. Anna gemacht haben, vermeiden und den Leobnern einen heißen Tanz liefern. Wir werden unsere Chancen hoffentlich vorfinden", sagt Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport der SV Ried.

Gurten mit breiter Brust

Mit viel Selbstvertrauen geht die Union Gurten, die mit sieben Punkten einen starken Saisonauftakt hingelegt hat, morgen Abend ins saisonübergreifend neunte Auswärtsspiel in Folge. Grund dafür ist die Platzsanierung in Gurten. Gegner ist Gleisdorf. "Unsere Zielsetzung ist klar: Wir wollen in Gleisdorf den nächsten Sieg einfahren. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe", sagt Sportchef Dietrich im OÖN-Gespräch. Dabei hoffen die Gurtner auf weitere Treffer von Torjäger Fabian Wimmleitner: Der 32-Jährige erzielte in drei Spielen schon vier Tore. Insgesamt hat Wimmleitner in 183 Regionalliga-Spielen für Gurten 96 Mal getroffen. "Fabian Wimmleitner ist ein Dauerbrenner, auf ihn ist immer Verlass. Er hat einen richtigen Torriecher und gibt in jedem Spiel mehr als 100 Prozent", sagt Dietrich.

Sebastian Dietrich, sportlicher Leiter der Union Gurten Bild: Reinhard Schröckelsberger

Personell muss Gurten-Trainer Peter Madritsch auf Offensivspieler Jakob Kreuzer (Leistenprobleme) verzichten. Kreuzer soll am kommenden Montag wieder ins Training einsteigen, dieses findet erstmals seit Mai wieder in Gurten statt. Diese Woche trainiert der Regionalligist noch in Utzenaich. "Wir wurden dort sensationell aufgenommen. Die Wertschätzung uns gegenüber ist großartig", betont Dietrich. Das erste Heimspiel der Saison bestreitet Gurten dann am Freitag, 30. August, um 19 Uhr gegen Vorwärts Steyr.

Fabian Wimmleitner hat in drei Spielen vier Treffer erzielt. Bild: GEPA pictures

