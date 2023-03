Junge Wikinger und Gurten wollen ungeschlagen bleiben

Wolfgang Fiala ist bei der SV Guntamatic Ried der Mann für alle Fälle. Neben seiner Funktion als Sportvorstand und Akademieleiter stand der 35-Jährige, der die UEFA-Pro-Lizenz besitzt, in den vergangenen beiden Spielen als Interimstrainer bei den Jungen Wikingern in der Regionalliga Mitte an der Außenlinie. Vier Punkte holte Fiala, am Wochenende trennten sich die Jungen Wikinger und Vöcklamarkt 0:0.